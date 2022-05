I furti di identità di personaggi famosi e non: usati nella sanità e dalla propaganda russa (Di martedì 10 maggio 2022) Matteo Bassetti ha presentato denuncia alla polizia postale perché il suo volto è stato associato a una campagna pubblicitaria non autorizzata su prodotti farmaceutici dalla dubbia efficacia: due episodi, uno a inizio gennaio e uno a metà aprile, sono stati denunciati alla polizia postale. Le campagne, tuttavia, vengono diffuse soprattutto all’estero e, anche per questa ragione, la polizia postale trova delle difficoltà a risalire all’identità di coloro che hanno rubato l’immagine dell’infettivologo e primario dell’ospedale di Genova e l’hanno sfruttata per scopi commerciali, ma poco etici. Non è l’unico caso: il furto d’identità di persone famose e meno famose viene utilizzato anche dalla propaganda russa per diffondere false informazioni sulla guerra in Ucraina. LEGGI ANCHE > La ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 10 maggio 2022) Matteo Bassetti ha presentato denuncia alla polizia postale perché il suo volto è stato associato a una campagna pubblicitaria non autorizzata su prodotti farmaceuticidubbia efficacia: due episodi, uno a inizio gennaio e uno a metà aprile, sono stati denunciati alla polizia postale. Le campagne, tuttavia, vengono diffuse soprattutto all’estero e, anche per questa ragione, la polizia postale trova delle difficoltà a risalire all’di coloro che hanno rubato l’immagine dell’infettivologo e primario dell’ospedale di Genova e l’hanno sfruttata per scopi commerciali, ma poco etici. Non è l’unico caso: il furto d’di persone famose e meno famose viene utilizzato ancheper diffondere false informazioni sulla guerra in Ucraina. LEGGI ANCHE > La ...

