I BTS annunciano la tracklist del loro nuovo album Proof (Di martedì 10 maggio 2022) : tre CD per celebrare nove anni dalla formazione della band più conosciuta a livello mondiale del K-Pop Manca un mese alla pubblicazione di Proof, il nuovo album dei BTS atteso per il prossimo 10 giugno, e la band n.1 del K-POP ha annunciato nelle ultime ore le tracklist del CD1 e del CD2 (Proof includerà 3 CD con una selezione di tracce differenti, inclusi tre nuovi brani, che rifletteranno i pensieri e le idee dei membri della band tra passato, presente e futuro). Il CD1 includerà alcuni dei successi del Bangtan Boys che sono entrati nella Billboard Hot100, incluso Boy With Luv featuring Halsey (certificato Oro anche in Italia), DNA, ON, IDOL e i singoli n.1 Dynamite (Platino in italia) e Butter (singolo oro anche in Italia). Il CD2, invece, mette in evidenza i momenti più profondi della discografia ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 10 maggio 2022) : tre CD per celebrare nove anni dalla formazione della band più conosciuta a livello mondiale del K-Pop Manca un mese alla pubblicazione di, ildei BTS atteso per il prossimo 10 giugno, e la band n.1 del K-POP ha annunciato nelle ultime ore ledel CD1 e del CD2 (includerà 3 CD con una selezione di tracce differenti, inclusi tre nuovi brani, che rifletteranno i pensieri e le idee dei membri della band tra passato, presente e futuro). Il CD1 includerà alcuni dei successi del Bangtan Boys che sono entrati nella Billboard Hot100, incluso Boy With Luv featuring Halsey (certificato Oro anche in Italia), DNA, ON, IDOL e i singoli n.1 Dynamite (Platino in italia) e Butter (singolo oro anche in Italia). Il CD2, invece, mette in evidenza i momenti più profondi della discografia ...

