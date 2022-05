Hockey ghiaccio, l’Italia batte nettamente la Gran Bretagna nella seconda amichevole premondiale (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il 3-1 di cinque giorni fa, l’Italia dell’Hockey su ghiaccio non lascia, anzi raddoppia. Il Blue Team infatti, che si sta preparando a debuttare negli imminenti Mondiali 2022, nella seconda amichevole contro la Gran Bretagna si è imposto questa volta per 3-0. Allo SkyDome di Coventry non c’è partita. I ragazzi di coach Ireland travolgono i rivali con una scansione di gol chirurgica: 1-0 nel primo tempo con Petan (in power play), 2-0 nella seconda frazione con Berger e 3-0 finale con la griffe, a poco meno di dieci minuti dalla fine, di Mantenuto. Un’ulteriore iniezione di fiducia in vista dell’avventura iridata, nella quale la rappresentativa azzurra sarà impegnata con l’obiettivo di conservare la ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il 3-1 di cinque giorni fa,dell’sunon lascia, anzi raddoppia. Il Blue Team infatti, che si sta preparando a debuttare negli imminenti Mondiali 2022,contro lasi è imposto questa volta per 3-0. Allo SkyDome di Coventry non c’è partita. I ragazzi di coach Ireland travolgono i rivali con una scansione di gol chirurgica: 1-0 nel primo tempo con Petan (in power play), 2-0frazione con Berger e 3-0 finale con la griffe, a poco meno di dieci minuti dalla fine, di Mantenuto. Un’ulteriore iniezione di fiducia in vista dell’avventura iridata,quale la rappresentativa azzurra sarà impegnata con l’obiettivo di conservare la ...

