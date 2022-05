Highlights e gol Aston Villa-Liverpool 1-2: Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 10 maggio 2022) Gli Highlights completi di Aston Villa-Liverpool, incontro valevole per il recupero della trentatreesima giornata della Premier League 2021/2022 e terminato 1-2. I Reds ottengono tre punti importanti e continuano a sperare nel titolo. Al Villa Park, la squadra di Klopp si impone in rimonta grazie a Matip e Mané, che ribaltano il vantaggio di Luiz, maturato dopo appena 3?. Di seguito il VIDEO delle azioni salienti di Aston Villa-Liverpool. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Glicompleti di, incontro valevole per il recupero della trentatreesima giornata dellae terminato 1-2. I Reds ottengono tre punti importanti e continuano a sperare nel titolo. AlPark, la squadra di Klopp si impone in rimonta grazie a Matip e Mané, che ribaltano il vantaggio di Luiz, maturato dopo appena 3?. Di seguito ildelle azioni salienti di. SportFace.

