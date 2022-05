"Hanno sottostimato la resistenza". Perché i russi stanno fallendo (Di martedì 10 maggio 2022) Mosca non è riuscita a vincere prima della parata del 9 maggio. L'intelligence britannica: "Sottovalutazione della resistenza ucraina e pianificazione dello scenario migliore" Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Mosca non è riuscita a vincere prima della parata del 9 maggio. L'intelligence britannica: "Sottovalutazione dellaucraina e pianificazione dello scenario migliore"

Advertising

Zeno45740934 : @MauDonghi @Vink901 @GiAdUzZoLa90 Chiesa lo ha avuto anche il livornese per ben 5 mesi, solo che era sottostimato d… - a_amelio : @VeroDeRomanis Il 110 è una porcheria ma l'aumento è dovuto allo sconto in fattura per compensare quel 30% che dipe… - Zeno45740934 : @elenina68e @sololagiuli eppure hanno giocato parecchio i titolari... Szczesny 33 Cuadrado 31 De Ligt 30 Sandro 26… - GianniAmati : @InterBugliano @LaMollyMolotov @Penna74 mi sembra un numero sottostimato, anche se immagino che siano quelli US. I… - HeikelaMarkku : @lenoci @matteoguariso @gianpiero85pf @flayawa Il 'controfattuale fantastico' è la formula per fregare i fessi face… -