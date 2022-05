Halle Berry star del film Mother Land, diretto da Alexandre Aja (Di martedì 10 maggio 2022) L'attrice Halle Berry sarà la protagonista del nuovo film diretto da Alexandre Aja intitolato Mother Land, ecco i primi dettagli.. Halle Berry sarà la protagonista del thriller Mother Land, prodotto da 21 Laps che ha già portato al successo la serei 21 Laps e il film Arrival. Lionsgate preseenterà il progetto al Mercato di Cannes la prossima settimana e le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023. Alla regia di Mother Land sarà impegnato il regista Alexandre Aja (Piranha 3D, Le colline hanno gli occhi). Al centro della trama ci sarà una madre e i suoi figli gemelli che, per anni, sono stati tormentati da uno spirito malvagio. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) L'attricesarà la protagonista del nuovodaAja intitolato, ecco i primi dettagli..sarà la protagonista del thriller, prodotto da 21 Laps che ha già portato al successo la serei 21 Laps e ilArrival. Lionsgate preseenterà il progetto al Mercato di Cannes la prossima settimana e le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023. Alla regia disarà impegnato il registaAja (Piranha 3D, Le colline hanno gli occhi). Al centro della trama ci sarà una madre e i suoi figli gemelli che, per anni, sono stati tormentati da uno spirito malvagio. ...

Advertising

SAEntMemoraPro : MOVIE PREMIERE INVITES WINONA RYDER, SUSAN SARANDON, HALLE BERRY,JESSICA LANGE++ #eBay???? #Entertainment #Memorabilia - mjriiamm : @incredibilehumb ti faccio la mia top 10 1 margot robbie 2 adriana lima 3 gal gadot 4 blake lively 5 megan fox… - royalswilmon : comunque nessuno parla della mia crush over halle berry io la amo troppo - stregatte : @YuriDiGenova Halle Berry mi piace molto, ma Michelle Pfeiffer per me rimane inarrivabile. - YuriDiGenova : @stregatte Bella ?? anche se preferisco il ruolo interpretato da Halle Berry. -