Haaland Manchester City, Guardiola: «La società mi ha detto così» (Di martedì 10 maggio 2022) Haaland Manchester City, la risposta di Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, al possibile affare tra i due club: le dichiarazioni Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha parlato così dell’approdo di Erling Haaland al Manchester City. LE PAROLE – «Manchester City e Borussia Dortmund mi hanno detto che al momento non ho l’autorizzazione per parlarne. A tempo debito potremo chiarire tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022), la risposta di Pep, tecnico dei Citizens, al possibile affare tra i due club: le dichiarazioni Pep, in conferenza stampa, ha parlatodell’approdo di Erlingal. LE PAROLE – «e Borussia Dortmund mi hannoche al momento non ho l’autorizzazione per parlarne. A tempo debito potremo chiarire tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

