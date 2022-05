Haaland è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City | i dettagli!

(Di martedì 10 maggio 2022) Ormai è ufficiale Erling Halland è undel. Tutte le indiscrezioni di questi giorni sono state confermate proprio dal profilo twitter ufficiale della squadra inglese.Ufficiale Questo è stato il tweet condiviso sui social per rendere pubblica la notizia: “Ilconferma che abbiamo raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell’attaccante Erlingal Club il 1º luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto ai termini di finalizzazione del Club con il.” Dunque la prossima stagione l’attaccante indosserà la maglia dei Blues. Tatiana Digirolamo ...

... con tutti i protagonistiignari ma in cuor loro piuttosto consapevoli. Ci sono ... Intantoè andato al City. Il Psg dovrà ripartire da un allenatore e da una grande punta. E per ...Insomma dopo tre anni Cristiano Ronaldo lascia anchela Serie A, con un post sui ... PSG SUA proposito di stelle, sono ore decisive anche per Mbappé. Il Real è convinto di averlo ...Al giocatore 40 milioni di euro per cinque anni. Alle cifre destinate al calciatore si aggiungono poi quelle relative a commissioni e bonus vari: 30 milioni al padre di Haaland, Alf-Inge, che ha ...I Citizens parlando di "accordo di principio" con il club tedesco per il bomber norvegese MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Adesso è ufficiale: Erling Haaland dall'1 luglio sarà un nuovo ...