Haaland al Manchester City? Arriva l’indizio dal Borussia Dortmund!

(Di martedì 10 maggio 2022) Ieri èta la notizia:ha svolto le visite mediche a Bruxelles, in Belgio, durante il suo giorno libero. Mancano solo la firma e l’annuncio e poi l’attaccante norvegese sarà ufficialmente un giocatore del. Ulteriori confermeno dalDortmund: infatti secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland il sostituto diè già in città. Si tratta di Karim Adeyemi. Il giovane attaccante èto questa mattina con un volo privato da Monaco di Baviera per svolgere i controlli di rito. Karim Adeyemi SalisburgoDortmund Dopo le visite mediche, l’attaccante classe 2002 dovrà solo firmare il contratto per rendere ufficiale il suo trasferimento al...

DiMarzio : #Calciomercato | #ManCity, si va avanti per #Haaland: informato il @BVB che verrà pagata la clausola rescissoria - DiMarzio : #Calciomercato | Erling Braut #Haaland ha svolto le visite mediche con il #ManchesterCity: mancano solo firma e ann… - serieB123 : Haaland al Manchester City: il trasferimento dal Borussia per 75 milioni aspetta l’ufficialità… - calciatorisocia : Manchester City: tifosi infuriati, #Haaland va verso la LIGA - infoitsport : Haaland è del Manchester City: tutti i numeri pazzeschi col Dortmund del norvegese -

L'a.d. del Borussia Dortmund Watzke ha parlato delle voci di mercato su, a un passo dalCity Hans - Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, in una intervista alla CNN ha parlato delle voci di mercato su Erling, che sembra ...Il trasferimento di Erlingdal Dortmund alCity, la cui ufficializzazione sarebbe imminente secondo diversi media, porterebbe il mercato "a un livello tutto nuovo" per via delle somme spese. E' quanto prevede ...Classe '94, il centravanti francese naturalizzato ivoriano ha altri tre anni di contratto con l'Ajax, club che lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro.Erling Braut Haaland dice addio al Borussia Dortmund e passa al Manchester City di Pep Guardiola per 75 milioni di euro, con un contratto da 30 milioni all’anno per cinque stagioni. In Inghilterra ...