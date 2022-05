Guida all’Eurovision | tutto quello che bisogna sapere per arrivare pronti al Festival che inizia a Torino

Leggi su open.online

(Di martedì 10 maggio 2022) Non c’è mai stata così tanta Italia. La 66° edizione dell’Eurovision Song Contest è stata organizzata a, al Palasport Olimpico. Una conseguenza della vittoria dei Maneskin che nella scorsa edizione hanno raggiunto il primo posto assicurando così all’Italia la possibilità di ospitare ildella canzone pop più importante d’Europa. Al netto della location, scorrendo la scaletta degli ospiti e dei cantanti in gara si può vedere come l’Eurovision di quest’anno sarà dominato dalla presenza italiana. Il nostro Paese sarà rappresentato dal duo che ha vinto l’ultimodi Sanremo: Blanco e Mahmood. Oltre a loro ci sarà anche Achille Lauro, che invece parteciperà con i colori di San Marino. Giusto un paio di mesi fa questa frase sarebbe sembrata assurda ma recentemente il micro Stato ha ...