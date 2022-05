Guerra Ucraina: Odessa torna nel mirino russo, almeno una vittima e diversi feriti (Di martedì 10 maggio 2022) L'offensiva di Mosca si concentra soprattutto sul sud e sull'est del Paese: missili su un grande centro commerciale. Distrutto il monastero di San ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 10 maggio 2022) L'offensiva di Mosca si concentra soprattutto sul sud e sull'est del Paese: missili su un grande centro commerciale. Distrutto il monastero di San ...

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - riotta : Putin, il dittatore più sopravvalutato della Storia. Il discorso del 9 maggio, che doveva far tremare il mondo impu… - gidocg : RT @lucrezia_ilaria: La moglie di #Biden, #Bono e The Edge, Sean Penn, ancora prima alte cariche di tutti gli Stati. In Ucraina gira così… - Laura64135537 : RT @Gitro77: Per la cronaca, nella Seconda Guerra Mondiale l'Ucraina stava coi nazisti. Come oggi d'altronde. -