Guerra Ucraina | è il giorno di Draghi a Washington | oggi l' incontro con Biden Ecco di cosa si parlerà

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - apavo75 : RT @cpetruccioli: Questa è la cosa più grave accaduta in Italia da anni. Le colpe dell'informazione per il degrado dello spirito pubblico e… - sm_varisco : Nella privatizzazione della #guerra, gli unici 'buoni' sono, sempre, le vittime civili. Intervista a Fabio Armao di… -

RaiNews

'Se Putin è colpevole per aver dato il via a unapreventiva, è altrettanto vero che non ci sono innocenti per il conflitto in'. È un fiume in piena il governatore . Parla dellaper oltre mezz'ora e non risparmia stoccate a nessuno: dal governo a Biden, passando anche per il segretario della Nato, Jens ...... Wiegold ci spiega perché la Germania non trova una strategia su armi eLa crisi in Meclemburgo riflette tutti i guai di Scholz sullaBerlino. Un trionfo senza precedenti che ha fatto ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 76 «Se Putin è colpevole per aver dato il via a una guerra preventiva, è altrettanto vero che non ci sono innocenti per il conflitto in Ucraina». È un fiume in piena ...Malgrado le sanzioni, grazie alle entrate record da petrolio e gas il presidente Putin rischia di far vincere la guerra alla Russia ...