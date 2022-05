Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Altro passo importante verso l’Ue, ci aspettiamo di avere lo status di Paese candidato entro giugno” (Di martedì 10 maggio 2022) “Abbiamo compiuto un Altro passo, molto importante e non solo formale, nel nostro cammino verso l’Unione europea. L’Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell’Unione europea. Di solito ci vogliono mesi. Ma noi abbiamo fatto tutto in poche settimane. Ci aspettiamo di ricevere una risposta positiva in merito all’acquisizione dello status di candidato Ue da parte del nostro Paese a giugno”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui suoi profili social ufficiali. “Senza le nostre esportazioni agricole, decine di Paesi in diverse parti del mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Abbiamo compiuto un, moltoe non solo formale, nel nostro camminol’Unione europea. L’ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogniche aspira a far parte dell’Unione europea. Di solito ci vogliono mesi. Ma noi abbiamo fatto tutto in poche settimane. Cidi ricevere una risposta positiva in merito all’acquisizione dellodiUe da parte del nostro”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyrin un video pubblicato sui suoi profili social ufficiali. “Senza le nostre esportazioni agricole, decine di Paesi in diverse parti del mondo ...

