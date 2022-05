Guerra Russia-Ucraina | vasti incendi dopo la caduta di razzi nel distretto di Odessa | i vigili del fuoco al lavoro – Video

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - matteosalvinimi : “Non siamo in guerra contro la Russia”, dice Macron. Ha ragione. È ora di lavorare per la pace, e le armi allontana… - rosydesimone1 : RT @Qua_Agatha: #Biden vuole #armi e #soldati ... #Draghi, glieli darà? E voi siete disposti? #Russia #Ukraine #Guerra - EmmaKump : @EnricoLetta Mah,....già UK e US si sono rivolti ad #Ukraine...serviva loro un terreno di scontro con la #Russia, s… -

... il tema energetico, reso ancor più delicato in seguito alle ripercussioni dellasull'...presidente Draghi e dobbiamo andare avanti con il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti dellaQuesto è un altro orribile crimine didegli occupanti russi contro i civili". Distrutto ...lanciati missili ipersonici Ieri sera tre missili Kinzhal - i nuovi missili ipersonici della- ...Dalle parole di Macron a quelle in Italia di De Benedetti, in Europa in molti vogliano il cessate il fuoco ma la guerra va avanti con Biden pronto a mandare 20 miliardi di aiuti militari in Ucraina.Quando una delegazione dela società civile italiana incontra una delegazione di rappresentanti della società civile ucraina per discutere dell'ipotesi di una grande manifestazione a Kiev ecco quello c ...