Guerra Russia-Ucraina, Salvini: “Macron? Parole sagge su Putin. L’amministrazione Biden ha intrapreso un percorso bellico” (Di martedì 10 maggio 2022) “Le Parole di Macron sono Parole sagge. Non c’è la belligeranza americana, nel senso che non ci sono gli americani che mangiano l’hamburger, guardano l’Nba e vogliono fare la Guerra, C’è L’amministrazione in carica che mi sembra abbia intrapreso un percorso bellico, ma negli stessi Stati Uniti c’è un dibattito aperto come in Italia, con tante parti politiche, economiche e sociali che invece chiedono a gran voce la pace”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, alla Camera alla presentazione del libro ‘Manuale teorico e pratico al Bilancio Ue, finanziamenti comunitari e Pnrr’. “Quando dico che Macron in questa dichiarazione ha dimostrato saggezza, lo dico – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Ledisono. Non c’è la belligeranza americana, nel senso che non ci sono gli americani che mangiano l’hamburger, guardano l’Nba e vogliono fare la, C’èin carica che mi sembra abbiaun, ma negli stessi Stati Uniti c’è un dibattito aperto come in Italia, con tante parti politiche, economiche e sociali che invece chiedono a gran voce la pace”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, alla Camera alla presentazione del libro ‘Manuale teorico e pratico al Bilancio Ue, finanziamenti comunitari e Pnrr’. “Quando dico chein questa dichiarazione ha dimostratozza, lo dico – ha ...

