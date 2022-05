Guerra Russia-Ucraina, “operazioni di assalto” nell’Azovstal: “In un giorno 34 attacchi aerei. Ma abbiamo un piano per salvare i soldati” (Di martedì 10 maggio 2022) attacchi aerei ripetuti, più di uno all’ora nell’ultimo giorno, insieme a “operazioni di assalto” via terra. La Russia stringe nuovamente in una morsa di fuoco l’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere. E dove, secondo Kiev, ci sono ancora 100 civili rifugiati nei sotterranei. L’assedio all’impianto siderurgico, circondato da settimane dalle truppe di Mosca, è ripartito – ha spiegato il consigliere del sindaco di Mariupol – dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. I russi hanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha aggiunto, così da bloccare gli ultimi soldati – appartenenti al reggimento Azov e a una brigata della Marina Ucraina – rimasti all’interno. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022)ripetuti, più di uno all’ora nell’ultimo, insieme a “di” via terra. Lastringe nuovamente in una morsa di fuoco l’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere. E dove, secondo Kiev, ci sono ancora 100 civili rifugiati nei sotterranei. L’assedio all’impianto siderurgico, circondato da settimane dalle truppe di Mosca, è ripartito – ha spiegato il consigliere del sindaco di Mariupol – dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. I russi hanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha aggiunto, così da bloccare gli ultimi– appartenenti al reggimento Azov e a una brigata della Marina– rimasti all’interno. Le ...

