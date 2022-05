Guerra Russia- Ucraina, Mosca: un morto e 3 feriti nel bombardamento ucraino a Belgorod. Kiev annuncia ripresa controllo su 1200 km di frontiera. Nuovo attacco ad Azovstal (Di martedì 10 maggio 2022) Zelensky: «Sì al dialogo, speriamo non sia tardi». Arriva il piano d'azione Ue per l’export di grano dall'Ucraina. Mit: hackerato satellite statunitense un’ora prima dell’invasione. La BieloRussia schiera truppe al confine. Stop al gas russo in transito dal Donbass all’Europa Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 10 maggio 2022) Zelensky: «Sì al dialogo, speriamo non sia tardi». Arriva il piano d'azione Ue per l’export di grano dall'. Mit: hackerato satellite statunitense un’ora prima dell’invasione. La Bieloschiera truppe al confine. Stop al gas russo in transito dal Donbass all’Europa

