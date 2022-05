Guerra Russia-Ucraina, l’Onu si corregge: “Migliaia di morti in più dei numeri che vi avevamo dato”. Tre missili ipersonici su Odessa. I russi abbandonano decine di corpi dei loro soldati in vagoni frigo (Di martedì 10 maggio 2022) L’acciaieria Azovstal sotto attacco ma sventola ancora la bandiera Ucraina. Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi, oggi l’incontro con Draghi a Washington. Zelensky: «Insieme vinceremo di nuovo». russi sparano ad auto con civili: un morto Leggi su lastampa (Di martedì 10 maggio 2022) L’acciaieria Azovstal sotto attacco ma sventola ancora la bandiera. Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi, oggi l’incontro con Draghi a Washington. Zelensky: «Insieme vinceremo di nuovo».sparano ad auto con civili: un morto

