Guerra Russia-Ucraina, lancio di razzi a Odessa: edifici distrutti e detriti sulle strade. Ecco la città dopo gli attacchi – Video (Di martedì 10 maggio 2022) A Odessa, in Ucraina, sono parecchie le conseguenze del lancio di razzi nemici e degli attacchi missilistici: edifici distrutti, con una grande quantità di detriti che ricoprono le strade. Ecco le immagini diffuse dalle forze di difesa dell’Ucraina meridionale. Secondo l’agenzia Ucraina Ukrinform i missili hanno ferito due persone e distrutto cinque edifici di infrastrutture turistiche. Già nella giornata di ieri le truppe russe avevano lanciato un raid missilistico durante la visita in città del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e del primo ministro ucraino Denys Shmyhal. Fonte: Centro stampa di coordinamento congiunto delle forze di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) A, in, sono parecchie le conseguenze deldinemici e deglimissilistici:, con una grande quantità diche ricoprono lele immagini diffuse dalle forze di difesa dell’meridionale. Secondo l’agenziaUkrinform i missili hanno ferito due persone e distrutto cinquedi infrastrutture turistiche. Già nella giornata di ieri le truppe russe avevano lanciato un raid missilistico durante la visita indel presidente del Consiglio europeo Charles Michel e del primo ministro ucraino Denys Shmyhal. Fonte: Centro stampa di coordinamento congiunto delle forze di ...

