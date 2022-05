Guerra Russia-Ucraina, la ministra degli Esteri tedesca a Bucha: “Porteremo i colpevoli davanti alla giustizia, lo dobbiamo alle vittime” (Di martedì 10 maggio 2022) La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock è stata a Bucha, uno dei luoghi simbolo dei massacri di civili compiuti da Mosca in Ucraina. Indossando un giubbotto antiproiettile in un breve statement, la ministra ha sottolineato che è possibile “dare un piccolo contributo sostenendo le indagini sui crimini di Guerra, sui crimini contro l’umanità come comunità internazionale”. Assicurarsi che i colpevoli siano “ritenuti responsabili” è un dovere “verso le vittime”. “Portare i colpevoli davanti alla giustizia è quello che faremo come comunità internazionale” ha poi ribadito la ministra. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) LaAnnalena Baerbock è stata a, uno dei luoghi simbolo dei massacri di civili compiuti da Mosca in. Indossando un giubbotto antiproiettile in un breve statement, laha sottolineato che è possibile “dare un piccolo contributo sostenendo le indagini sui crimini di, sui crimini contro l’umanità come comunità internazionale”. Assicurarsi che isiano “ritenuti responsabili” è un dovere “verso le”. “Portare iè quello che faremo come comunità internazionale” ha poi ribadito la. L'articolo proviene da Il Fatto ...

