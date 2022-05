Guerra Russia-Ucraina, colpito da 3 missili supersonici un hotel a Odessa. L’acciaieria Azovstal di nuovo sotto attacco. Londra: “Mosca ha sottostimato la resistenza di Kiev”. L’Onu: “Almeno 3.381 civili morti” (Di martedì 10 maggio 2022) Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi, il grazie di Zelensky: «Insieme vinceremo di nuovo». Presentata la seconda parte del questionario per l’ingresso in Ue. Oggi l’incontro con Draghi a Washington Leggi su lastampa (Di martedì 10 maggio 2022) Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi, il grazie di Zelensky: «Insieme vinceremo di». Presentata la seconda parte del questionario per l’ingresso in Ue. Oggi l’incontro con Draghi a Washington

