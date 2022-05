Guerra in Ucraina, Urso (Copasir): molte spie russe in Italia (Di martedì 10 maggio 2022) In Italia operano molte spie russe. Il reclutamento avviene tramite spionaggio, arruolamento e propaganda. Lo dichiara il presidente del Copasir Adolfo Urso in un'intervista a Libero ripresa anche da Open. "La macchina della propaganda agisce anche nel nostro Paese" conferma il Copasir che denuncia un’azione sistemica di disinformazione nel mondo del web, della comunicazione ma anche della cultura e nelle università. “Ciò avviene in un contesto geopolitico in cui regimi autocratici tendono a condizionare le democrazie occidentali'' dichiara Urso che ribadisce: “la macchina dell'informazione russa, come la cinese, è continuamente attiva'' (Guerra IN Ucraina, LO SPECIALE DI SKY TG24 – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 10 maggio 2022) Inoperano. Il reclutamento avviene tramite spionaggio, arruolamento e propaganda. Lo dichiara il presidente delAdolfoin un'intervista a Libero ripresa anche da Open. "La macchina della propaganda agisce anche nel nostro Paese" conferma ilche denuncia un’azione sistemica di disinformazione nel mondo del web, della comunicazione ma anche della cultura e nelle università. “Ciò avviene in un contesto geopolitico in cui regimi autocratici tendono a condizionare le democrazie occidentali'' dichiarache ribadisce: “la macchina dell'informazione russa, come la cinese, è continuamente attiva'' (IN, LO SPECIALE DI SKY TG24 – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO ...

