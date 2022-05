Guerra in Ucraina, la diretta. Missili ipersonici su Odessa, un morto e 5 feriti. Armi a Kiev, dagli Usa una legge usata contro Hitler (Di martedì 10 maggio 2022) Guerra in diretta: l'offensiva russa continua a concentrarsi sul sud e sull'est dell'Ucraina e in particolare su Odessa, colpita ancora ieri sera da una serie di raid Missilistici con... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 10 maggio 2022)in: l'offensiva russa continua a concentrarsi sul sud e sull'est dell'e in particolare su, colpita ancora ieri sera da una serie di raidstici con...

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - riotta : Putin, il dittatore più sopravvalutato della Storia. Il discorso del 9 maggio, che doveva far tremare il mondo impu… - castell32082033 : RT @lucianocapone: Dice al Fatto il comunista Luciano Canfora che “quando Di Maio è andato a Mosca prima della guerra ha constatato la volo… - ginko600 : RT @JG12082385: Questa non è la 'guerra della Russia in Ucraina', ma degli Stati Uniti che hanno organizzato in Ucraina un colpo di stato n… -