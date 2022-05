Guerra in Ucraina, gli Usa facilitano la fornitura di armi a Kiev (Di martedì 10 maggio 2022) Gli Usa continueranno ad inviare armi in Ucraina. Lo faranno beneficiando di un nuovo disegno di legge che Joe Biden ha firmato lunedì 9 maggio e che semplificherà le procedure per l'assistenza militare a Kiev. Un passaggio per il quale sono arrivati anche i ringraziamenti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Guerra in Ucraina, in Usa firmato l'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act L'atto firmato si chiama Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act. Il presidente degli Stati Uniti, a margine del momento in cui ha siglato il documento, ha ancora una volta ribadito che le “atrocità” commesse dai russi sono “oltre il limite”. Biden ha definito uno “strumento importante” il passo fatto con il nuovo disegno di legge ai fini dell'ottimizzazione degli sforzi per sostenere il governo ed il popolo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 10 maggio 2022) Gli Usa continueranno ad inviarein. Lo faranno beneficiando di un nuovo disegno di legge che Joe Biden ha firmato lunedì 9 maggio e che semplificherà le procedure per l'assistenza militare a. Un passaggio per il quale sono arrivati anche i ringraziamenti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.in, in Usa firmato l'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act L'atto firmato si chiama Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act. Il presidente degli Stati Uniti, a margine del momento in cui ha siglato il documento, ha ancora una volta ribadito che le “atrocità” commesse dai russi sono “oltre il limite”. Biden ha definito uno “strumento importante” il passo fatto con il nuovo disegno di legge ai fini dell'ottimizzazione degli sforzi per sostenere il governo ed il popolo ...

