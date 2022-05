Guerra in Ucraina, Draghi vola a Washington per incontrare Biden (Di martedì 10 maggio 2022) Washington – Il presidente del Consiglio Mario Draghi è atterrato a Washington per la sua prima missione negli States nel ruolo di premier. Alle 20 ore italiane – 14 locali – Draghi incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nello studio ovale della Casa Bianca. Al centro del colloquio, naturalmente, la crisi Ucraina, per un confronto che arriva all’indomani del via libera di Biden a una legge per velocizzare e oliare la fornitura di armi a Kiev ispirata a una misura del 1941 che permise agli Stati Uniti di Roosevelt di armare l’esercito britannico contro Hitler. Ma sono tanti i dossier sul tavolo, a partire da quello della sicurezza energetica, legata a doppio filo con la Guerra in Ucraina, e del sesto pacchetto di sanzioni ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 10 maggio 2022)– Il presidente del Consiglio Marioè atterrato aper la sua prima missione negli States nel ruolo di premier. Alle 20 ore italiane – 14 locali –incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe, nello studio ovale della Casa Bianca. Al centro del colloquio, naturalmente, la crisi, per un confronto che arriva all’indomani del via libera dia una legge per velocizzare e oliare la fornitura di armi a Kiev ispirata a una misura del 1941 che permise agli Stati Uniti di Roosevelt di armare l’esercito britannico contro Hitler. Ma sono tanti i dossier sul tavolo, a partire da quello della sicurezza energetica, legata a doppio filo con lain, e del sesto pacchetto di sanzioni ...

