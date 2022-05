Guerra in Ucraina | Draghi porta a Biden la “richiesta di pace degli europei”. La Casa Bianca si dice aperta: “Ma da Putin nessun segnale” (Di martedì 10 maggio 2022) “Le nostre nazioni sono unite in modo forte”. “Sei stato un buon amico e un grande alleato“. L’incontro alla Casa Bianca tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si apre con le solite dichiarazioni sul forte legame tra Roma e Washington. Al di là delle apparenze, però, le frasi del premier italiano fanno emergere le distanze tra gli interessi dell’Europa e quelli degli Usa sulla Guerra in Ucraina. La nuova linea dettata da Emmanuel Macron durante la sua visita di ieri (lunedì) al cancelliere tedesco Olaf Scholz arriva anche Oltreoceano. E Draghi sembra volersi inserire in questo solco: “In Italia e in Europa le persone pensano che cosa possiamo fare per portare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Le nostre nazioni sono unite in modo forte”. “Sei stato un buon amico e un grande alleato“. L’incontro allatra il presidente del Consiglio Marioe il presidenteStati Uniti Joesi apre con le solite dichiarazioni sul forte legame tra Roma e Washington. Al di là delle apparenze, però, le frasi del premier italiano fanno emergere le distanze tra gli interessi dell’Europa e quelliUsa sullain. La nuova linea dettata da Emmanuel Macron durante la sua visita di ieri (lunedì) al cancelliere tedesco Olaf Scholz arriva anche Oltreoceano. Esembra volersi inserire in questo solco: “In Italia e in Europa le persone pensano che cosa possiamo fare perre la ...

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - riotta : Putin, il dittatore più sopravvalutato della Storia. Il discorso del 9 maggio, che doveva far tremare il mondo impu… - Ci1812 : Mi dica Adinolfi, esattamente cosa intende per “ guerra civile”? Vedo che ha partorito questo cumulo di boiate alle… - CapitanBuggy : RT @messaggidivita: @fuoridalcorotv Gli americani fanno affari d’oro con il gas liquido se la UE non compra più il gas russo. Per questo mo… -