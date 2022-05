Guerra in Ucraina: assaltata l’acciaieria Azovstal, missili ad Odessa, un morto (Di martedì 10 maggio 2022) Giorno 76esimo. Il conflitto in Ucraina perdura, senza alcun accenno ad arrestarsi. Neppure la finta tregua che si è tenuta ieri in Russia ha placato l’animo del Presidente russo Vladimir Putin. Proprio ieri infatti, nel cuore della Patria Rossa, è stato celebrato l’anniversario della dichiarazione di resa nazista del 1945, al termine della Seconda Guerra mondiale. Presente all’evento anche il capo del Paese, il quale ha ha tenuto un discorso nazionalista, fiero, come ulteriore messaggio di incitamento alla Guerra che non si è risparmiato di divulgare negli ultimi due mesi. Intanto continuano gli scontri ed i morti in Ucraina: proprio ieri, a Kiev, sono stati trovati 44 corpi sotto le macerie di un palazzo a Izyum, nella regione di Kharkiv, nell’ovest dell’Ucraina. Il bilancio dell’esercito conta ... Leggi su zon (Di martedì 10 maggio 2022) Giorno 76esimo. Il conflitto inperdura, senza alcun accenno ad arrestarsi. Neppure la finta tregua che si è tenuta ieri in Russia ha placato l’animo del Presidente russo Vladimir Putin. Proprio ieri infatti, nel cuore della Patria Rossa, è stato celebrato l’anniversario della dichiarazione di resa nazista del 1945, al termine della Secondamondiale. Presente all’evento anche il capo del Paese, il quale ha ha tenuto un discorso nazionalista, fiero, come ulteriore messaggio di incitamento allache non si è risparmiato di divulgare negli ultimi due mesi. Intanto continuano gli scontri ed i morti in: proprio ieri, a Kiev, sono stati trovati 44 corpi sotto le macerie di un palazzo a Izyum, nella regione di Kharkiv, nell’ovest dell’. Il bilancio dell’esercito conta ...

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - riotta : Putin, il dittatore più sopravvalutato della Storia. Il discorso del 9 maggio, che doveva far tremare il mondo impu… - rafortrafort : RT @lucrezia_ilaria: La moglie di #Biden, #Bono e The Edge, Sean Penn, ancora prima alte cariche di tutti gli Stati. In Ucraina gira così… - tmarina5 : RT @strange_days_82: Buttafuoco : Bisogna fare attenzione a chi vanno le armi inviate all'Ucraina. Potrei ascoltarlo per ore. ???????? #QuartaR… -