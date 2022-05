Guerra, con impasse sanzioni europee, ora anche aggravante di blocco gas russo da Ucraina (Di martedì 10 maggio 2022) Conflitto in stallo sul campo, ma a rischio espansione. La Bielorussia sta ammassando truppe ai confini. Putin forse intenzionato a andare oltre il Donbass Leggi su tg.la7 (Di martedì 10 maggio 2022) Conflitto in stallo sul campo, ma a rischio espansione. La Bielorussia sta ammassando truppe ai confini. Putin forse intenzionato a andare oltre il Donbass

Advertising

matteosalvinimi : “Non siamo in guerra contro la Russia”, dice Macron. Ha ragione. È ora di lavorare per la pace, e le armi allontana… - fattoquotidiano : Guerra totale: Putin fa il moderato, Macron gli fa sponda, Draghi sta con Biden? - reportrai3 : Nella prossima puntata di #Report su #Rai3: il Donbass è la principale causa della guerra in Ucraina. Ricchissimo d… - lore944 : RT @PoliticaPerJedi: Macron parla con Putin e Draghi con Biden. I due leader europei hanno un accordo strettissimo. Nel frattempo si aiuta… - absolutewissen : Draghi vola a Washington. Italia in guerra con “toni leggermente diversi” -