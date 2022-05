Guardiola esce allo scoperto: “Haaland al City? Mi hanno detto che non posso farlo!” (Di martedì 10 maggio 2022) Pep Guardiola, durante la conferenza stampa prima della partita di Premier contro il Wolverhampton, sembrerebbe aver confermato indirettamente l’arrivo di Erling Haaland al Manchester City. “Mi piacerebbe parlare, ma non posso. I due club (City e Dortmund) mi hanno detto che non posso parlare fino alla chiusura totale per motivi legali. Avremo tempo per parlarne.” Ha confessato il tecnico. Guardiola City Halland I media britannici avrebbero annunciato ieri l’arrivo del giocatore in Inghilterra, e a quanto pare il tecnico con le sue parole avrebbe confermato la notizia. Dunque tra i tanti club che hanno corteggiato a lungo il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 10 maggio 2022) Pep, durante la conferenza stampa prima della partita di Premier contro il Wolverhampton, sembrerebbe aver confermato indirettamente l’arrivo di Erlingal Manchester. “Mi piacerebbe parlare, ma non. I due club (e Dortmund) miche nonparlare fino alla chiusura totale per motivi legali. Avremo tempo per parlarne.” Ha confessato il tecnico.Halland I media britannici avrebbero annunciato ieri l’arrivo del giocatore in Inghilterra, e a quanto pare il tecnico con le sue parole avrebbe confermato la notizia. Dunque tra i tanti club checorteggiato a lungo il ...

