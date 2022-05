GT W. Challenge 2022: Magny-Cours programma (Di martedì 10 maggio 2022) Torna questo fine settimana al circuito di Nevers Magny-Cours, il GT World Challenge Europe. Questo è il terzo appuntamento dell’anno, il secondo per quanto riguarda la “Sprint Cup”. I piloti protagonisti ritroveranno una pista storica, che nella storia ha accolto diverse volte il Mondiale di F1. Audi e Mercedes si contendono il primato della categoria dopo la prima gara nel Regno Unito. Anche questo week-end Audi sarà rappresentata, tra gli altri, anche da Valentino Rossi, pronto a dare battaglia con una delle Audi del Team WRT #32 accanto a Frédéric Vervisch. Rendez-vous per il 13-14-15. Tutti pronti? La prova di Magny-Cours del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS sarà proposta in diretta su Sky Sport Action. Il canale 206 ed in streaming su YouTube della serie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022) Torna questo fine settimana al circuito di Nevers, il GT WorldEurope. Questo è il terzo appuntamento dell’anno, il secondo per quanto riguarda la “Sprint Cup”. I piloti protagonisti ritroveranno una pista storica, che nella storia ha accolto diverse volte il Mondiale di F1. Audi e Mercedes si contendono il primato della categoria dopo la prima gara nel Regno Unito. Anche questo week-end Audi sarà rappresentata, tra gli altri, anche da Valentino Rossi, pronto a dare battaglia con una delle Audi del Team WRT #32 accanto a Frédéric Vervisch. Rendez-vous per il 13-14-15. Tutti pronti? La prova didel Fanatec GT WorldEurope Powered by AWS sarà proposta in diretta su Sky Sport Action. Il canale 206 ed in streaming su YouTube della serie ...

