Gruppo Renault - Flotte, noleggio e non solo: nel 2030 Mobilize contribuirà al 20% del fatturato (Di martedì 10 maggio 2022) Non è un mistero che i gruppi automobilistici siano destinati, in futuro, a sfidarsi sempre più sul campo dei servizi. E se la partita deve ancora entrare nel vivo, le tattiche preparatorie sono in pieno sviluppo. Dopo l'accordo siglato da Stellantis per rilevare il controllo di Share Now, oggi è la Renault a fare luce sui piani e gli obiettivi di Mobilize, il marchio del Gruppo dedicato alle mobility solutions: secondo le previsioni del costruttore francese, entro il 2030 questa branca contribuirà al 20% del fatturato, raggiungendo lo step intermedio del 10% già a metà della decade in corso. Il veicolo come piattaforma di servizi. La Renault non si è limitata a comunicare un dato che pesa l'importanza di questa divisione sulle sue prospettive economiche future, ma ha ... Leggi su quattroruote (Di martedì 10 maggio 2022) Non è un mistero che i gruppi automobilistici siano destinati, in futuro, a sfidarsi sempre più sul campo dei servizi. E se la partita deve ancora entrare nel vivo, le tattiche preparatorie sono in pieno sviluppo. Dopo l'accordo siglato da Stellantis per rilevare il controllo di Share Now, oggi è laa fare luce sui piani e gli obiettivi di, il marchio deldedicato alle mobility solutions: secondo le previsioni del costruttore francese, entro ilquesta brancaal 20% del, raggiungendo lo step intermedio del 10% già a metà della decade in corso. Il veicolo come piattaforma di servizi. Lanon si è limitata a comunicare un dato che pesa l'importanza di questa divisione sulle sue prospettive economiche future, ma ha ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Mobilize: entro il 2030 rappresenterà il 20% del fatturato del Gruppo Renault ?? - videomotorsIT : Mobilize: ecco la strategia dei servizi di mobilità del Gruppo Renault // - Marcpajon : RT @motorionline: #Mobilize definisce strategia e obiettivi: si punta al 20% del fatturato del Gruppo #Renault nel 2030 - motorionline : #Mobilize definisce strategia e obiettivi: si punta al 20% del fatturato del Gruppo #Renault nel 2030… - fisco24_info : Renault vende a Geely quota 34% in Jv in Sud Corea: (Adnkronos) - Titolo in rialzo dopo l'operazione che permette a… -