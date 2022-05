Greenwashing in Italia |  come riconoscere i falsi claim sulla sostenibilità

(Di martedì 10 maggio 2022) Quando sentiamo parlare di “” ci viene quasi da pensare che questo termine si riferisca ad un metodo di tintura “naturale”, o forse a detersivi ecologici. Beh, in un certo senso non siamo così distanti. Diciamo che l’obiettivo delè proprio quello di “lavare” via lo sporco, e tinteggiare di naturale, anzi naturalissimo verde, qualsiasi cosa tocchi. Il termine “” è nato qualche anno fa, e sta ad indicare tutte quelle pratiche messe in atto dalle aziende, per meglio posizionarsi sul mercato, conche raccontano il loro (non pervenuto) impegno ambientale. Inno, lo definiamo “ambientalismo di facciata”. Sono strategie di comunicazione adottate da imprese, organizzazioni o istituzioni politiche che comunicano un impegno e un ...

Strategie di Green Marketing ed ecologismo di facciata, a fronte di impegni reali. Come accorgersi che un'azienda sta usando belle parole, ma pochissimi fatti.Passo dopo passo, verso una Lainate sempre più sostenibile. "Let's go 2030" è lo slogan degli incontri organizzati dall'amministrazione comunale, in collaborazione con un gruppo di giovani, per formar ...