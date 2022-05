Grave incidente per Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful: le sue condizioni (Di martedì 10 maggio 2022) Un Grave incidente per Katherine Kelly Lang, l’attrice (nota soprattutto per il ruolo di Brooke nella soap opera Beautiful): una gita con amici, infatti, si è trasformata in una corsa all’ospedale. Passato il peggio è stata lei stessa a raccontare cosa le è accaduto, mentre stava facendo un’escursione a cavallo insieme a un gruppo di amici. Lo ha fatto tramite un lungo post Instagram, corredato di un breve video e di alcuni scatti della giornata, compreso uno che la ritrae sul letto di un ospedale. Katherine Kelly Lang, brutto incidente: cosa è accaduto Katherine Kelly Lang ha raccontato del brutto incidente di cui è stata vittima nel ... Leggi su dilei (Di martedì 10 maggio 2022) Unper, l’attrice (nota soprattutto per il ruolo dinella soap opera): una gita con amici, infatti, si è trasformata in una corsa all’ospedale. Passato il peggio è stata lei stessa a raccontare cosa le è accaduto, mentre stava facendo un’escursione a cavallo insieme a un gruppo di amici. Lo ha fatto tramite un lungo post Instagram, corredato di un breve video e di alcuni scatti della giornata, compreso uno che la ritrae sul letto di un ospedale., brutto: cosa è accadutoha raccontato del bruttodi cui è stata vittima nel ...

Advertising

Nutizieri : Incidente in via Emilia Ponente: scontro auto-moto, 35enne grave in ospedale - StampaAlessandr : Incidente sull’A21 di un furgone per lo scoppio di uno pneumatico: grave l’autista - ekuonews : Incidente a Sant'Omero, grave un ragazzo di 28 anni - PugliaStream : Salento, incidente sul lavoro: operaio cade da una trave e batte la testa, è grave. Uil: ormai è uno stillicidio - VoceDelTrentino : Violento #scontro tra auto e un grosso #cervo. Una donna finisce all'ospedale -