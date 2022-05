“Grande minaccia per la sicurezza globale”. La Cina molla la Russia: cessate il fuoco subito (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron, con cui Xi Jinping, numero uno della Cina, si è congratulato per la sua rielezione il 24 aprile scorso, ha parlato della «situazione drammatica di fronte alla quale si trovano i civili a causa dell'aggressione russa». «I due capi di Stato hanno ricordato il loro impegno per il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina - spiega un comunicato dell'Eliseo - e hanno concordato sull'urgenza di arrivare ad un cessate il fuoco. Vanno sostenuti tutti gli sforzi che vanno nel senso di un sostegno umanitario alla popolazione ucraina». Xi e Macron hanno concordato di «rafforzare gli scambi a vari livelli» e di «sostenere Russia e Ucraina per ripristinare la pace attraverso il dialogo», riporta il Global Times. Si è trattato del primo colloquio dalla ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron, con cui Xi Jinping, numero uno della, si è congratulato per la sua rielezione il 24 aprile scorso, ha parlato della «situazione drammatica di fronte alla quale si trovano i civili a causa dell'aggressione russa». «I due capi di Stato hanno ricordato il loro impegno per il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina - spiega un comunicato dell'Eliseo - e hanno concordato sull'urgenza di arrivare ad unil. Vanno sostenuti tutti gli sforzi che vanno nel senso di un sostegno umanitario alla popolazione ucraina». Xi e Macron hanno concordato di «rafforzare gli scambi a vari livelli» e di «sosteneree Ucraina per ripristinare la pace attraverso il dialogo», riporta il Global Times. Si è trattato del primo colloquio dalla ...

