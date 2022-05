Governo | Malpezzi Pd | ' da irresponsabili non portare a termine legislatura'

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - Non arrivare a fine"sarebbe da. Sappiamo che abbiamo detto sì al Paese per il Pnnr e l'emergenza sanitaria. Ora l'emergenza sanitaria non c'è più ma ci sono tante cose da fare per il Paese. Abbiamo delle scadenze, non è possibile". Lo ha detto la presidente dei senatori Pd Simonaa Rainews24.