Gli ucraini Kalush Orchestra conquistano il pubblico dell'Eurovision: «Troveremo la strada di casa, anche se sono tutte distrutte» – Il video (Di martedì 10 maggio 2022) La Kalush Orchestra, il gruppo rap-folk che quest'anno rappresenta l'Ucraina all'Eurovision Song Contest di Torino, si è esibita sulle note di Stefania, un brano che è stato scritto per la madre del frontman del gruppo, Oleh Psiuk. Una madre che, simbolicamente e in senso più universale, vuole rappresentare tutte le madri ucraine in attesa del ritorno dei figli dal conflitto scatenato dalla Russia. Nel brano si parla infatti del ricordo protettivo e delle tenere e care parole rassicuranti sussurrate da una madre a un bambino. Ma dopo l'inizio della guerra il brano ha assunto un nuovo significato, passando a un livello più universale, elevandosi a diventare un brano in difesa della propria terra natia, delle proprie radici, della sicurezza e protezione delle persone più indifese. Al termine della loro esibizione, il ...

