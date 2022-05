Giulia Salemi | il volto sfregiato dalla ferita | “Sbattuto la testa…” | La foto che ha sconvolto i fan

(Di martedì 10 maggio 2022) Unache ha stupito tutti i suoi fan. Unacon il, lanon passa di certo inosservata, l’influencer tanto amata dal pubblico, ha condiviso con i suoi followers unache ha scontutti. Nessuno aveva mai visto la in questo modo. Qualche settimana faè stata ospite nella trasmissione di Enrico Papi, Big Show. L’influencer ha preso parte ad uno scherzo, con lo scopo di far ingelosire la moglie di un uomo seduto tra il pubblico inviando dei messaggi per niente fraintendibili tramite WhatsApp., nonostante non abbiamo ancora raggiunto l’età dei 30 anni, ha già alle spalle ...

Advertising

Filomen83869405 : RT @Lu9593: stiamo bevendo più acqua di Giulia Salemi ?? #PRELEMI - IrisFaf51120724 : #jeru Secodo voi ci sarà giulia salemi ? Per me si ?? - theman022001 : @annalc95 Una specie il compleanno di Tommaso Zorzi o Giulia Salemi una simile - theman022001 : Spero una Reunion con Giulia Salemi e le Selassie ????????#jeru #fairlylu - Filomen83869405 : RT @Lu9593: Giulia Salemi MOOD TOTALE grazie ???? #PRELEMI -

piacenzasera.it

di Andrea Sereni L'ex difensore della Nazionale, campione del mondo nel 1982, è protagonista in tv, dove però gli capita di innescare polemiche non sempre legate al calcio. Ecco che fine ha fatto 1 di ...Nella lista dei cantanti che si esibiranno è stata pubblicata una foto del fidanzato diche imita Ultimo anzichè un'immagine reale del cantante. Alla luce di questo piccolo errore , ... Aperitivo con Giulia Salemi da Scavolini Store - piacenzasera.it Una foto che ha stupito tutti i suoi fan. Una Giulia Salemi con il volto sfregiato, la ferita non passa di certo inosservata Giulia Salemi, l’influencer tanto amata dal pubblico, ha condiviso con i ...Non è un giorno qualunque per la simpatica Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi ed ex concorrente dell’Isola dei famosi compie oggi 60 anni. E dopo un fondamentale chiarimento sui Instagram nelle ...