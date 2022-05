Giro d'Italia, Kamna trionfa sull'Etna, Lopez Perez nuova maglia rosa. Nibali a 4'52''. E domani la Catania - Messina (Di martedì 10 maggio 2022) Lennard Kamna ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2022 , la Avola - Etna di 172 chilometri con arrivo al Rifugio Sapienza di Nicolosi . Il tedesco della Bora Hansgrohe ha tagliato il traguardo ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 10 maggio 2022) Lennardha vinto la quarta tappa deld'2022 , la Avola -di 172 chilometri con arrivo al Rifugio Sapienza di Nicolosi . Il tedesco della Bora Hansgrohe ha tagliato il traguardo ...

