Giro d’Italia | in Sicilia la quarta tappa | vince Kamna

Il tedesco Lennard Kamna ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2022, Avola-Etna Nicolosi, la prima in territorio italiano. Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), secondo al traguardo, è la nuova Maglia Rosa. Il 24enne spagnolo prende il testimone dall'olandese della Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel. tappa caratterizzata da vento e cadute di gruppo, la prima nel centro di Noto nei primi chilometri dalla partenza mette quasi ko Caleb Ewan al suo secondo capitombolo in questa Corsa Rosa, e Simon Yates, e dal ritiro di Miguel Angel Lopez, arrivato dall'Ungheria con uno stiramento alla gamba che i fisioterapisti dell'Astana non sono riusciti a smaltire: Giro finito per il capitano del team. Altra caduta di gruppo al dodicesimo km ma senza conseguenze sugli uomini ...

