Giro d'Italia 2022, quarta tappa Avola-Etna oggi in tv: orari e diretta streaming (Di martedì 10 maggio 2022) Come vedere oggi in diretta tv e streaming la quarta tappa del Giro d'Italia 2022, che riprende dopo il giorno di riposo con i 170 chilometri da Avola all'Etna, con l'arrivo posto più precisamente ai 1892 metri di quota del Rifugio Sapienza. La corsa rosa riprende dalla Sicilia e lo fa con una frazione che promette spettacolo grazie all'ultima salita che potrebbe vedere protagonisti anche i big della generale. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale. quarta tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming

