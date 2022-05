Giro d’Italia 2022, Miguel Angel Lopez si ritira! Colpo di scena nella frazione dell’Etna (Di martedì 10 maggio 2022) Primo vero grande Colpo di scena al Giro d’Italia 2022! Miguel Angel Lopez, capitano dell’Astana Qazaqstan, ha dovuto alzare bandiera bianca e si è ritirato dalla Corsa Rosa. Lo scalatore colombiano si era presentato al via della tappa odierna, con partenza ad Avola e arrivo in salita sull’Etna, ma un problema all’anca sinistra lo ha costretto ad abbandonare la gara. “Durante gli ultimi giorni, stava soffrendo per un infortunio all’anca sinistra. Comunicheremo di più appena sapremo di più dal medico di squadra”, si legge in un comunicato del team asiatico sui social. RACE: @Giroditalia Unfortunately, @SupermanLopezN had to abandon shortly after Stage 4 started. During the last few days he was suffering from left hip ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Primo vero grandedial, capitano dell’Astana Qazaqstan, ha dovuto alzare bandiera bianca e si è ritirato dalla Corsa Rosa. Lo scalatore colombiano si era presentato al via della tappa odierna, con partenza ad Avola e arrivo in salita sull’Etna, ma un problema all’anca sinistra lo ha costretto ad abbandonare la gara. “Durante gli ultimi giorni, stava soffrendo per un infortunio all’anca sinistra. Comunicheremo di più appena sapremo di più dal medico di squadra”, si legge in un comunicato del team asiatico sui social. RACE: @ditalia Unfortunately, @SupermanN had to abandon shortly after Stage 4 started. During the last few days he was suffering from left hip ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ??? 13 years and 360 days have passed since @MarkCavendish first victory at the Giro d'Italia. ??? 13 anni e 360 gio… - giroditalia : ?? Buonanotte dal Giro d'Italia! Powered by @ENIT_italia #Giro - AlessandroMagg4 : RT @CyclingRace24: Minguel Angel Lopez Moreno lascia il Giro d’Italia. Una delle due punte della Movistar si è ritirata per un problema all… - PitRko : RT @Italia: Sapori del territorio dalla Tappa 4 del #Giro: guarda la videoricetta degli Involtini alla siciliana al Nero d'Avola ?? Local fl… -