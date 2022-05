Giro d’Italia 2022, Mauri Vansevenant: “Ero nella situazione perfetta per la maglia rosa, sono deluso” (Di martedì 10 maggio 2022) Per gran parte della corsa di quest’oggi del Giro d’Italia 2022, la maglia rosa era virtualmente sua (viste anche le difficoltà manifestate da Mathieu Van der Poel, ex leader della classifica generale), facendo parte dei quattordici corridori in fuga con anche più di 10 minuti di vantaggio rispetto al gruppo. Alla fine, però, il belga Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl Team) ha concluso al quinto posto la tappa odierna della Corsa rosa, ove ha trionfato il tedesco Lennard Kamna davanti al nuovo leader della generale (nonché nuova maglia rosa), lo spagnolo Juan Pedro Lopez. Nonostante stesse procedendo tutto per il meglio, le gambe di Vansevenant sono venute meno sul finale; ecco ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Per gran parte della corsa di quest’oggi del, laera virtualmente sua (viste anche le difficoltà manifestate da Mathieu Van der Poel, ex leader della classifica generale), facendo parte dei quattordici corridori in fuga con anche più di 10 minuti di vantaggio rispetto al gruppo. Alla fine, però, il belga(Quick-Step Alpha Vinyl Team) ha concluso al quinto posto la tappa odierna della Corsa, ove ha trionfato il tedesco Lennard Kamna davanti al nuovo leader della generale (nonché nuova), lo spagnolo Juan Pedro Lopez. Nonostante stesse procedendo tutto per il meglio, le gambe divenute meno sul finale; ecco ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - giroditalia : STAGE 4?? | TAPPA 4?? ????? ??Avola ??'Involtini siciliani al Nero d'Avola' ?? @ENIT_italia #Giro - solar_isothoma : RT @scovoleeknow: Per noi del sud sapere che dalle tue zone passerà il giro d'Italia è bellissimo E non perché puoi vederli Ma perché asfa… - geekeconomist : RT @ciaktelesud: Il Giro d’Italia 2022 passa da Paternò #Servizitelevisivi #girod'italia #Italia #Paternò #video -