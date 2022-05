Giro d’Italia 2022, Mathieu Van der Poel: “Oldani ha fatto un’ottima corsa, io ho altri obiettivi” (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo tre giorni in Maglia Rosa, era ampiamente prevedibile che Mathieu Van der Poel lasciasse il simbolo del primato sulla lunga ed impegnativa scalata dell’Etna. Il neerlandese è stato tra i primi a staccarsi, preferendo risparmiare la gamba. Dopo l’arrivo ha parlato ai microfoni della Rai. Il primo passaggio è stato sul compagno di squadra Stefano Oldani, in fuga oggi ed il primo ad attaccare nel finale: “Stefano ha fatto una grande corsa, lui è molto forte, uno dei migliori scalatori nella nostra squadra”. Poi ha raccontato il suo approccio alla tappa di oggi: “All’inizio è stata molto dura. Conoscevo la salita, è davvero una bella salita ma è anche molto difficile. Io ovviamente ho altri obiettivi e ho preferito andare con calma ed arrivare al ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo tre giorni in Maglia Rosa, era ampiamente prevedibile cheVan derlasciasse il simbolo del primato sulla lunga ed impegnativa scalata dell’Etna. Il neerlandese è stato tra i primi a staccarsi, preferendo risparmiare la gamba. Dopo l’arrivo ha parlato ai microfoni della Rai. Il primo passaggio è stato sul compagno di squadra Stefano, in fuga oggi ed il primo ad attaccare nel finale: “Stefano hauna grande, lui è molto forte, uno dei migliori scalatori nella nostra squadra”. Poi ha raccontato il suo approccio alla tappa di oggi: “All’inizio è stata molto dura. Conoscevo la salita, è davvero una bella salita ma è anche molto difficile. Io ovviamente hoe ho preferito andare con calma ed arrivare al ...

