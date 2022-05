Giro d’Italia 2022, Lennard Kämna: “Sono sempre lo stesso corridore del 2020 e miglioro giorno dopo giorno” (Di martedì 10 maggio 2022) È Lennard Kämna il padrone dell’Etna. L’alfiere della Bora-Hansgrohe corona una fuga lunghissima vincendo la tappa più dura dall’inizio del Giro d’Italia 2022. Il tedesco ha preceduto sul traguardo di Rifugio Sapienza lo spagnolo della Trek-Segafredo Juan Pedro Lopez, nuovo leader della Corsa Rosa. Il classe ’96 originario di Fredenbeck raccoglie il terzo successo stagionale dopo le affermazioni nel quinto segmento della Vuelta a Andalucia ed il recente trionfo al Tour of the Alps (sua la terza tappa). Trattasi del secondo acuto in un Grande Giro: nel 2020 arrivò la prestigiosa vittoria al Tour de France, senza dimenticare che nel 2017 era riuscito a laurearsi Campione del Mondo Under 23. Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Èil padrone dell’Etna. L’alfiere della Bora-Hansgrohe corona una fuga lunghissima vincendo la tappa più dura dall’inizio del. Il tedesco ha preceduto sul traguardo di Rifugio Sapienza lo spagnolo della Trek-Segafredo Juan Pedro Lopez, nuovo leader della Corsa Rosa. Il classe ’96 originario di Fredenbeck raccoglie il terzo successo stagionalele affermazioni nel quinto segmento della Vuelta a Andalucia ed il recente trionfo al Tour of the Alps (sua la terza tappa). Trattasi del secondo acuto in un Grande: nelarrivò la prestigiosa vittoria al Tour de France, senza dimenticare che nel 2017 era riuscito a laurearsi Campione del Mondo Under 23....

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - giroditalia : STAGE 4?? | TAPPA 4?? ????? ??Avola ??'Involtini siciliani al Nero d'Avola' ?? @ENIT_italia #Giro - zazoomblog : Giro d’Italia 2022: Lennard Kämna doma l’Etna Juan Pedro Lopez prende la maglia rosa. Nibali e Dumoulin si staccano… - Sport_Fair : #Giro I risultati della quarta tappa: #Kamna vince sull'Etna, in ritardo #Nibali e nuova maglia rosa -