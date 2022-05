Giro d’Italia 2022, Kamna vince quarta tappa e Lopez Perez maglia rosa (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Il tedesco Lennard Kamna ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2022, Avola-Etna Nicolosi, la prima in territorio italiano. Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), secondo al traguardo, è la nuova maglia rosa. Il 24enne spagnolo prende il testimone dall’olandese della Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel. tappa caratterizzata da vento e cadute di gruppo, la prima nel centro di Noto nei primi chilometri dalla partenza mette quasi ko Caleb Ewan al suo secondo capitombolo in questa Corsa rosa, e Simon Yates, e dal ritiro di Miguel Angel Lopez, arrivato dall’Ungheria con uno stiramento alla gamba che i fisioterapisti dell’Astana non sono riusciti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Il tedesco Lennardha vinto ladel, Avola-Etna Nicolosi, la prima in territorio italiano. Juan Pedro(Trek-Segafredo), secondo al traguardo, è la nuova. Il 24enne spagnolo prende il testimone dall’olandese della Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel.caratterizzata da vento e cadute di gruppo, la prima nel centro di Noto nei primi chilometri dalla partenza mette quasi ko Caleb Ewan al suo secondo capitombolo in questa Corsa, e Simon Yates, e dal ritiro di Miguel Angel, arrivato dall’Ungheria con uno stiramento alla gamba che i fisioterapisti dell’Astana non sono riusciti a ...

