Giro d’Italia 2022, Kamna: “Sono molto felice, sento che sto migliorando di gara in gara” (Di martedì 10 maggio 2022) “Sono molto felice, è stata dura. Alla fine tutto è andato bene ma il finale è stato molto tirato. Sono lo stesso corridore del 2020, mi Sono preso una pausa ma Sono tornato e sento che sto migliorando di gara in gara”. Queste le parole di Lennard Kamna, corridore della Bora-Hansgrohe, ai microfoni della Rai dopo la vittoria nella quarta tappa del Giro d’Italia 2022, la Avola-Etna di 172 chilometri con arrivo al Rifugio Sapienza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “, è stata dura. Alla fine tutto è andato bene ma il finale è statotirato.lo stesso corridore del 2020, mipreso una pausa matornato eche stodiin”. Queste le parole di Lennard, corridore della Bora-Hansgrohe, ai microfoni della Rai dopo la vittoria nella quarta tappa del, la Avola-Etna di 172 chilometri con arrivo al Rifugio Sapienza. SportFace.

