Giro d’Italia 2022 | Juan Pedro Lopez è il 18° spagnolo a vestire la maglia rosa | il primo dai tempi di Alberto Contador

Il tedesco della Bora-Hansgrohe Lennard Kämna ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2022 con arrivo in cima all'Etna. Pomeriggio da incorniciare per il venticinquenne teutonico, fuggitivo della prima ora capace di riportarsi sulle code di Juan Pedro Lopez, nuova maglia rosa, grazie ad un super forcing nel finale. Lopez, virgulto della Trek-Segafredo, si regala una giornata di gloria cogliendo il simbolo del primato a 24 anni e con due sole stagioni da professionista nelle gambe. Era dal lontano 2015 che un ciclista spagnolo non vestiva la maglia più ambita della corsa, ultimo in ordine cronologico fu Alberto Contador. Nel corso della sua carriera "El Pistolero" ha ...

