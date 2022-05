Giro d’Italia 2022: Jakub Mareczko si ritira sull’Etna, giornata difficile per l’azzurro (Di martedì 10 maggio 2022) Continua la striscia di Grandi Giri non portati a termine da Jakub Mareczko. Il velocista italiano in maglia Alpecin-Fenix è costretto al ritiro oggi sulla lunghissima salita dell’Etna, che si è mostrata troppo impegnativa per lui. In grande difficoltà sin dall’inizio della scalata, ha provato a tenere duro per diversi chilometri, rimanendo da solo in ultimissima posizione, davanti solo alla macchina di fine corsa. Non è purtroppo riuscito a raggiungere il traguardo, salendo in ammiraglia sulle pendenze della salita del vulcano. Neanche quest’anno arriverà per lui la prima vittoria al Giro d’Italia. Questa edizione poteva essere una buona occasione per lui, avendo a disposizione un team forte come la Alpecin-Fenix e un treno di cui avrebbe fatto parte anche Mathieu Van der Poel. Miglior risultato per lei il quinto ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Continua la striscia di Grandi Giri non portati a termine da. Il velocista italiano in maglia Alpecin-Fenix è costretto al ritiro oggi sulla lunghissima salita dell’Etna, che si è mostrata troppo impegnativa per lui. In grande difficoltà sin dall’inizio della scalata, ha provato a tenere duro per diversi chilometri, rimanendo da solo in ultimissima posizione, davanti solo alla macchina di fine corsa. Non è purtroppo riuscito a raggiungere il traguardo, salendo in ammiraglia sulle pendenze della salita del vulcano. Neanche quest’anno arriverà per lui la prima vittoria al. Questa edizione poteva essere una buona occasione per lui, avendo a disposizione un team forte come la Alpecin-Fenix e un treno di cui avrebbe fatto parte anche Mathieu Van der Poel. Miglior risultato per lei il quinto ...

