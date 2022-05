Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Avola-Etna-Nicolosi, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo le prime tre tappe svolte in Ungheria e il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2022 riprende quest’oggi gareggiando nel Bel Paese, precisamente in Sicilia: il primo vero percorso insidioso del Giro prevede partenza da Avola e arrivo presso l’Etna, particolarmente ostico. oggi martedì 10 maggio la Corsa Rosa vivrà una tappa di media montagna, partendo subito in salita, sin dai primi chilometri da Avola; naturalmente, l’attesa è tutta per l’ascesa dell’Etna, dove si arriverà a toccare punte addirittura del 15%. Insomma, si attende una tappa tutta da vivere e importante in ottica classifica generale. Infatti, i corridori che puntano alla maglia rosa e, dunque, a primeggiare nella ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo le prime tre tappe svolte in Ungheria e il giorno di riposo, ilriprende quest’gareggiando nel Bel Paese, precisamente in Sicilia: il primo vero percorso insidioso delprevededapresso l’, particolarmente ostico.martedì 10 maggio la Corsa Rosa vivrà una tappa di media montagna, partendo subito in salita, sin dai primi chilometri da; naturalmente, l’attesa è tutta per l’ascesa dell’, dove si arriverà a toccare punte addirittura del 15%. Insomma, si attende una tappa tutta da vivere e importante in ottica classifica generale. Infatti, i corridori che puntano alla maglia rosa e, dunque, a primeggiare nella ...

