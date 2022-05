Giro d’Italia 2022, il borsino della quarta tappa: Yates cerca conferme, Carapaz non può nascondersi. L’Italia si affida a Nibali (Di martedì 10 maggio 2022) Archiviate le tappe magiare il Giro d’Italia 2022 fa ritorno in patria, precisamente in Sicilia dove si snoderà il quarto segmento della Corsa Rosa. Partenza da Avola ed arrivo sull’Etna dopo 172 chilometri, finalmente saranno le difficoltà altimetriche a fare luce sui reali valori in campo: gli ultimi 40 km sono tutti in salita, i capitani devono giocare a carte scoperte. Mathieu Van der Poel pare destinato a cedere la maglia rosa, Simon Yates (secondo in classifica) ricopre il ruolo di candidato più papabile per rilevarla. La stratosferica e inattesa cronometro del britannico lascia intendere che il periodo di forma è idilliaco, occhio però ai passaggi a vuoto: il crollo alla recentissima Vuelta Asturias rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare, soprattutto nel corso delle tre ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Archiviate le tappe magiare ilfa ritorno in patria, precisamente in Sicilia dove si snoderà il quarto segmentoCorsa Rosa. Partenza da Avola ed arrivo sull’Etna dopo 172 chilometri, finalmente saranno le difficoltà altimetriche a fare luce sui reali valori in campo: gli ultimi 40 km sono tutti in salita, i capitani devono giocare a carte scoperte. Mathieu Van der Poel pare destinato a cedere la maglia rosa, Simon(secondo in classifica) ricopre il ruolo di candidato più papabile per rilevarla. La stratosferica e inattesa cronometro del britannico lascia intendere che il periodo di forma è idilliaco, occhio però ai passaggi a vuoto: il crollo alla recentissima Vuelta Asturias rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare, soprattutto nel corso delle tre ...

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ??? 13 years and 360 days have passed since @MarkCavendish first victory at the Giro d'Italia. ??? 13 anni e 360 gio… - giroditalia : ?? Buonanotte dal Giro d'Italia! Powered by @ENIT_italia #Giro - sulsitodisimone : RT @santolceseinfo: 19 maggio: il grade giorno del Giro d’Italia a Sant’Olcese - Cyclingtimenews : #compleanno ?? 4° tappa Giro d'Italia 2018 (Catania - Caltagirone) #AUGURI ???? a... Tim Wellens (31 anni) ???? -